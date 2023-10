Incidente in via Baracca, ragazzo di 13 anni ricoverato al Meyer

Firenze, 7 ottobre 2023 – Si trova al Meyer il ragazzino di 13 anni che stamani, in via Baracca, è stato sfiorato da una macchina. Da quanto si apprende, il giovanissimo è in prognosi riservata ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Le condizioni sono stabili.

Tutto è successo stamani intorno alle 7,30 lungo la trafficata arteria. Il 13enne era sulle strisce, all’altezza di un incrocio semaforico. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stato sfiorato dalla vettura ed è caduto a terra.

L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e non risulta che fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Le indagini della municipale dovranno accertare chi sia passato con il rosso, tra il pedone e la vettura.

Sul posto sono intervenute la polizia municipale e un'ambulanza, che ha portato il ragazzino all’ospedale.