Un amore grande così: amputata nell’incidente, Laura torna a casa. La festa del condominio

Firenze, 5 ottobre 2023 – Anche se le ferite fisiche e dell’anima sono infinite, già combattere da casa e non più in ospedale, dove pur è stata curata con ogni attenzione, è un sollievo. Questa è la storia di Laura, la 44enne fiorentina rimasta coinvolta in un grave incidente sul viale Lavagnini a metà settembre.

E’ tornata dunque nella sua abitazione dopo circa tre settimane. E il suo condominio le ha riservato una festa commovente, con striscioni e palloncini. Laura, che ha subìto l’amputazione di un piede, sta conducendo una importante battaglia per dotare i camion come quello che l’ha travolta di sensori in grado di evitare incidenti.

L’incidente

L’amputazione

La battaglia

Il dolore

Era lo scorso 13 settembre, nel pomeriggio: Laura stava percorrendo viale Lavagnini con il suo scooter. L’incidente è accaduto all’angolo con via Landino. Il camion ha “agganciato” lo scooter della donna travolgendola e provocandogli gravi ferite alle gambe. Immediato il soccorso e il trasporto in ospedale, a Careggi.

Il luogo dell'incidente (New Press Photo)

Le ferite si sono rivelate subito gravi e i medici hanno dovuto procedere con l’amputazione del piede sinistro. Il coraggio di Laura è stato subito esemplare nell’affrontare il profondo cambiamento di vita. Ha reagito spinta appunto dalla battaglia per una maggiore sicurezza in strada, per fare in modo che nessuno debba più soffrire come lei.

Sensibilizzare le istituzioni affinché solo mezzi pesanti con sensori laterali possano circolare in città. Questa adesso la missione di Laura, che lavora all’Istituto Geografico Militare. Per amplificare il suo messaggio e radunare tutte le persone che in queste settimane le hanno scritto per farle forza ha creato il gruppo Facebook “Tutti per Laura”.

Il cammino per il ritorno a una vita normale è lungo per la donna. Laura lavora all’Istituto Geografico Militare, che ha messo a disposizione per lei e per la famiglia uno psicologo che possa aiutare la 44enne e i suoi cari a superare queste dure settimane. In cui il dolore nell’animo è accompagnato da quello fisico, dal riassestarsi del corpo a una nuova condizione. Adesso Laura ha ritrovato la sua casa e i suoi amati cani. “Non ero mai stata così tanto lontana da loro”, ha scritto su Facebook. Ritrovare il suo mondo e gli affetti è una delle cure più importanti. La festa del suo condominio ha rappresentato un momento di grande commozione, da cui ripartire per proseguire nella sua battaglia per una maggiore sicurezza in strada.