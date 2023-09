Scontro camion-moto, 35enne in gravi condizioni. Traffico nel caso sul viale Lavagnini

Firenze, 13 settembre 2023 – Un incidente tra un camion e una moto, con pesantissime ripercussioni sulla viabilità cittadina ed una ragazza di 33 anni trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16,15 in viale Lavagnini, all’altezza dell’incrocio con via Landino, poco dopo piazza della Libertà viaggiando in direzione Fortezza.

Per cause ancora in corso di accertamento, il camion avrebbe colpito la moto condotta dalla giovane donna proprio mentre stava svoltando nella stessa via Landino. Sul posto forze dell’ordine e personale sanitario del 118. Per consentire i soccorsi è stato chiuso viale Lavagnini in entrambe le direzioni, poi riaperto nel tardo pomeriggio. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Questo ha generato lunghissime code sia per chi viaggia verso la Fortezza che per i mezzi diretti verso piazza della Libertà. Intasate anche le strade limitrofe.

In aggiornamento