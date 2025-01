Botto pauroso, la tramvia che deraglia: incidente di Firenze, caos traffico nella zona

Firenze, 9 gennaio 2025 – Un grande botto, l’auto e la tramvia che si scontrano, i danni e la paura. Pomeriggio difficile per il traffico a Firenze dopo l’incidente fra un convoglio in quel momento in servizio sulla linea T2 e una vettura, una jeep nera. Lo scontro è avvenuto tra viale Rosselli e via Guido Monaco. La dinamica è al vaglio.

La scena dell'incidente: un mezzo della tramvia e un'auto si sono scontrate a Firenze. Due i feriti, il conducente dell'auto e la conducente della vettura

L’auto stava svoltando quando, per motivi che adesso accerteranno gli agenti della Municipale, c’è stato l’incidente. Danneggiata gravemente l’auto così come il “muso” del convoglio che in quel momento procedeva da via Guido Monaco verso via Alamanni. Il convoglio è andato fuori dai binari, finendo addirittura sui binari opposti.

Diverse le telefonate che sono partite dai passanti verso il 118. Sono arrivati un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco di Firenze, insieme alla Municipale che ha provveduto a bloccare la circolazione. A essere soccorsi, il guidatore della Jeep e la conducente della tramvia. Le loro condizioni non sono gravi.