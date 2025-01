Incidente a Firenze fra tramvia e auto, due feriti. Danni al mezzo e al convoglio

Firenze, 9 gennaio 2025 – Incidente fra un convoglio della tramvia e un’auto all’incrocio tra via Guido Monaco e viale Rosselli. Accade nel primo pomeriggio di giovedì 9 gennaio. Da capire la dinamica. Danneggiata in modo evidente l’auto. Due sono i feriti: il conducente della vettura e la donna che era alla guida della tramvia.

Il traffico nella zona ne ha immediatamente risentito. L’auto con cui il convoglio si è scontrato è una Jeep nera.

Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’impatto è stato piuttosto violento. Gli airbag del mezzo sono scoppiati. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale. Si cerca di capire la dinamica e cosa sia accaduto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15,45.

La scena dell'incidente: si vede l'auto con gli airbag scoppiati

Il tram in quel momento stava coprendo il servizio sulla linea T2. Il viale Fratelli Rosselli è chiuso alla circolazione, informa il Comune e lo sarà per alcune ore. Il ripristino del convoglio e della linea non saranno brevi. Secondo quanto appreso il conducente dell'auto, un 74enne, è stato portato in ospedale in codice giallo. In codice verde invece un passeggero che avrebbe accusato un attacco di panico in seguito allo scontro.

La linea T1 è attiva su tutta la linea mentre la T2 è in funzione da Peretola a Redi con l'attivazione di servizi sostitutivi. Al momento dell’incidente, il tram coinvolto stava circolando da via Guido Monaco verso via Alamanni. In quel momento c’è stato lo scontro con la vettura.

La scena dell'incidente fra la tramvia e l'auto. E' accaduto in via Alamanni, all'incrocio con viale Fratelli Rosselli

Il traffico nella zona si è rapidamente paralizzato con gravi ripercussioni per gli automobilisti. Bloccati il viale Rosselli e Porta al Prato, così come via del Ponte alle Mosse.