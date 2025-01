Incidente in fondo al viadotto dell’Indiano, coinvolti furgone e motorino

Firenze, 9 gennaio 2025 – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, all’uscita del viadotto dell’Indiano a Firenze. Nello scontro, avvenuto intorno alle 17, sono coinvolti un furgone e un motorino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Careggi.

L'autogru dei vigili dei fuoco è stata impiegata per riposizionare il furgone sulla sede stradale (Fotocronache Germogli)

Necessario anche l’impiego dell’autogru per spostare il camioncino finito fuori strada all’altezza della rotonda verso l’Osmannoro. Traffico in tilt nella zona dell’incidente dove la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Giornata nera per le strade cittadine dove, sempre nel pomeriggio, un altro incidente ha paralizzato il traffico. Questa volta l’incidente ha coinvolto un convoglio della tramvia e un’auto all’incrocio tra via Guido Monaco e viale Rosselli.