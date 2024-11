Scontro tra due moto, padre e figlio finiscono in una scarpata: l’uomo è grave, il 16enne in ospedale

Firenze, 10 novembre 2024 – Ancora un brutto incidente stradale. Intorno alle ore 14, nella zona di Firenzuola, in via Paliana, nella zona compresa tra Covigliaio e Le Valli si sono scontrate due moto. Su una viaggiava un ragazzo di 22 anni, sull’altra invece si trovavano padre e figlio, di 50 e 16 anni. Questi ultimi, in seguito all’urto, sono finiti in una scarpata.

Per questo, temendo un recupero difficile, la centrale dei soccorsi, aveva inizialmente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Invece i soccorritori del 118 sono riusciti a raggiungerli in autonomia, e il 50enne, che ha riportato un grave politrauma, è stato portato all’ospedale di Careggi in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso. Mentre il figlio è stato portato in ambulanza e in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. Anche il 22enne che era alla guida dell’altra moto è stato portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo in codice giallo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.

N.d.R.