La partita di basket, poi lo scontro fatale. Torgiano, comunità in lutto per la morte del 18enne

Torgiano (Perugia), 10 novembre 2024 – Stava rientrando a casa dopo aver arbitrato il match tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi, di Under 15, quando è avvenuto il tragico incidente. Giovanni Spedaletti Trabalza, di Torgiano, è morto a 18 anni lungo la strada che da Ponte San Giovanni porta a Ferriera di Torgiano. Il giovane arbitro viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 17:30 di sabato 9 novembre è avvenuto il fatale scontro con un’auto.

È profondo il dolore in tutta la comunità di Torgiano e per il mondo della pallacanestro. A dare il triste annuncio della morte del giovane anche la Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro, in una nota: “Giovanni, nato a Torgiano (Perugia) il 6 ottobre 2006, stava rientrando a casa dopo aver arbitrato il match tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi (Under 15 maschile Gold). Giovanni aveva anche giocato a basket dal 2019 al 2023 con la maglia della Pontevecchio Basket ed era diventato arbitro dal 2021. Alla famiglia Spedaletti le più sincere condoglianze da parte della Federazione Italiana Pallacanestro e di tutto il basket italiano".

Il presidente della Federazione Giovanni Petrucci ha disposto che si osservi un minimo di silenzio su tutti i campi in tutte le categorie oggi, domenica 10 novembre. Le Azzurre di coach Capobianco hanno ricordato stamani il giovane durante l’esecuzione dell’inno di Mameli a Chalkida prima della gara di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025 contro la Grecia. Il capitano Jasmine Keys ha tenuto in mano un

fischietto, insieme al gagliardetto tricolore.