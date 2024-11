Firenze, bus finisce dentro una vetrina in piazza del Duomo

Firenze, 10 novembre 2024 – Paura in piazza del Duomo a Firenze nel pomeriggio di domenica 10 novembre. Erano circa le 16 quando un mini bus pubblico, uno di quei mezzi che attraversano il centro storico, ha perso il controllo finendo contro una vetrina. E’ accaduto a pochi passi dal via del Proconsolo, all’angolo tra la piazza stessa e la strada.

Il mini bus impazzito ha sbattuto violentemente contro la vetrina del negozio facendola crollare. Il frastuono è stato sentito dai diversi turisti che in quel momento affollavano la zona. Nessuno è stato colpito dal mezzo ma il guidatore era sotto choc. Per questo, dopo essere stato soccorso dalla gente, è stata inviata dal 118 un’ambulanza della Croce rossa.

Due immagini dell'incidente accaduto in piazza del Duomo: il minibus ha perso il controllo

L’uomo è stato accompagnato in ospedale per controlli. Il luogo dell’incidente è stato provvisoriamente transennato. E si cerca di capire la dinamica, ovvero perché il guidatore abbia perso il controllo del mezzo.

Non ci sono conseguenze per i passeggeri, pochi, che in quel momento erano sul bus. Molti i curiosi che si sono avvicinati al luogo dell’incidente. Nel centro di Firenze è una domenica in cui, tra turisti e persone in giro per lo shopping, le vie sono piuttosto affollate.