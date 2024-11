A Firenze partono i lavori su ponte San Niccolò

Firenze, 10 novembre 2024 – A Firenze partono i lavori sul ponte San Niccolò. I lavori, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevedono l’apertura di botole e che sono propedeutici alle ispezioni all’interno dell’impalcato di ponte San Niccolò da parte degli addetti. Per consentire le operazioni in sicurezza fino al 23 novembre saranno chiusi marciapiede e pista ciclabile lato centro. A questi provvedimenti generali si aggiungono quelli specifici articolati in due fasi: dall’11 al 16 novembre sarà chiusa la corsia proveniente da lungarno Ferrucci e diretta sul Ponte San Niccolò (corsia di destra) e sono previsti anche restringimenti sull’ultimo tratto del lungarno. A seguire l’intervento si sposterà sul ponte con restringimenti da lungarno Ferrucci verso lungarno del Tempio (sulla sola corsia verso viale Amendola). Tra gli altri interventi previsti quelli in via Romana, dove sono previsti lavori notturni di asfaltatura della carreggiata. Fino a sabato 16 novembre in orario 21-6 la strada sarà chiusa tra piazza della Calza e via del Ronco. Percorso alternativo: piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli. Per consentire la viabilità alternativa la direttrice via di Serumido-via da’ Mori diventerà in direzione di via Romana.