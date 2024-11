Incidente in A1 fra moto e auto: due feriti e fino a otto chilometri di coda

Orvieto, 10 novembre 2024 – Incidente in A1 nel tratto umbro, non lontano da Orvieto, a pochi passi dal confine con il Lazio, in direzione Roma. C’è stato un tamponamento che ha coinvolto una moto con a bordo due persone e un’auto.

I due sul mezzo a due ruote hanno avuto la peggio. Feriti, sono stati prima soccorsi dagli automobilisti di passaggio e poi dal 118, dopo le chiamate effettuate ai mezzi di soccorso. A intervenire, il personale sanitario e i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi. Le persone a bordo della macchina sono rimaste illese.

La corsia dell’incidente è rimasta chiusa circa un’ora per permettere i soccorsi e i rilievi. Questo ha provocato comprensibili disagi al traffico, nelle ore del rientro a casa dopo il weekend. Fino a otto chilometri di coda.

A chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di uscire a Orvieto, andare in direzione Montefiascone, percorrere la SS2 Cassia, la Superstrada Orte-Viterbo e di fare rientro in autostrada dalla stazione di Orte. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.