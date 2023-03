Incidente mortale a Grassina, uomo investito da un’auto

Bagno a Ripoli (Firenze), 29 marzo 2023 – Tragedia a Grassina nel primo pomeriggio di mercoledì 29 marzo. Un uomo è morto in un incidente, investito da un’auto nella centralissima via Chiantigiana.

Sarebbe stato spinto contro il muro nell’impatto molto violento. Sotto choc l’automobilista, a bordo di una macchina nera, una Renault. Il mezzo è stato sequestrato ed è stato portato via dal carro attrezzi.

Diverse le persone che hanno dato l’allarme al 118. Ogni tentativo di rianimazione però è stato vano. L’uomo è morto poco dopo. Via Chiantigiana è rimasta a lungo bloccata per permettere i rilievi e i soccorsi. Per il 118 sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Fratellanza Popolare di Grassina. Per la dinamica dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani.

La vittima era insieme alla moglie e stava passeggiando. A un certo punto l’auto avrebbe perso il controllo finendo la sua corsa contro la vittima, che non ha potuto far niente per evitare il tremendo impatto.

La chiusura di via Chiantigiana per circa un’ora ha provocato ripercussioni al traffico in tutta la zona.