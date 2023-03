E’ un ex macellaio l’uomo morto investito davanti alla moglie a Grassina

Bagno a Ripoli (Firenze), 29 marzo 2023 – Era in pensione ed era un ex macellaio l’uomo morto nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo a Grassina investito da un’auto. G. C., 85 anni, stava camminando con la moglie in via Chiantigiana, zona centrale della frazione del comune di Bagno a Ripoli. In quel punto il marciapiede è molto stretto e la coppia camminava in fila indiana.

Davanti c’era il marito. Mentre i due passavano un’auto ha perso il controllo ed è finita contro l’uomo, travolgendolo e spingendolo contro il muro. Sono stati momenti di terrore in strada. La moglie, sotto choc, non ha riportato conseguenze fisiche. L’automobilista si è fermato mentre intanto i passanti chiamavano i soccorsi.

L’intervento del 118 con due ambulanze è stato immediato. L’uomo è stato soccorso e sono state tentate tutte le manovre rianimatorie, senza successo. La vittima era in pensione da tempo e stava facendo una passeggiata con la consorte.

Il figlio è un agente della Polizia Municipale. Proprio i vigili urbani hanno svolto i rilievi sulla strada e cercato di ricostruire la dinamica. L’uomo alla guida è stato sottoposto al test su droga e alcol ed è risultato negativo. Non ha dato una spiegazione vera al perché abbia perso il controllo dell’auto. Potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno. All’uomo è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto ed è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale.

Ed è profondo il cordoglio di Bagno a Ripoli per questo lutto che ripropone una volta di più il tema della sicurezza in strada. Il Comune, durante la seduta del consiglio comunale, ha rivolto un pensiero all’uomo stringendosi al dolore del figlio.