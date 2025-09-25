Ancora un infortunio in zona impervia a causa dei funghi: cercatrice trasportata in barella

Borgo San Lorenzo (Firenze) 25 settembre 2025 – Un nuovo infortunio in zona impervia a causa dei funghi. Accade in provincia di Firenze, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una donna che si era spinta nel bosco è caduta, procurandosi un trauma a una gamba. Impossibilitata a continuare, è riuscita a dare l’allarme. Accade nei pressi della piccola frazione di Montepulico.

A intervenire, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo. Una squadra ha raggiunto da terra la zona, inoltrandosi nel bosco fino al luogo dove si trovava la donna. Dopo una prima valutazione, è stato fatto intervenire il Soccorso Alpino con personale medico. La donna è stata stabilizzata, quindi trasportata su una barella fino al punto di incontro con l’ambulanza che l’ha portata in ospedale.

Sono decine gli interventi che in queste settimane svolgono i vigili del fuoco per salvare fungaioli, in queste settimane in cui la stagione è entrata nel vivo. A volte si è trattato di persone poco esperte della campagna e della montagna e che si inoltrano nel bosco senza un adeguato vestiario e attrezzatura. Da questo punto di vista la raccomandazione è sempre quella di avvertire familiari e amici della zona in cui ci si dirigerà, calzare scarpe sicure e adatte al luogo in cui ci si dirige. Raccomandazioni importanti per evitare sorprese.