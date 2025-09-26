Padre e nonno uccisi dai nazifascisti, risarcita dopo ottant’anni

"Sono felice, sono contenta di questo esito. Il mio pensiero va ancora una volta al mio caro babbo e al mio nonno". Ci sono voluti 80 anni per avere giustizia, per vedere riconosciuto l’orrore subito quella sera del 23 luglio 1944 quando suo babbo e suo nonno vennero uccisi insieme ad altri 10 contadini per mano dei nazifascisti in quella che è passata alla storia come la strage di Pratale. Ma finalmente Mirella Lotti, 90 anni, è stata risarcita per 50mila euro, come aveva stabilito a novembre di due anni fa la giudice Susanna Zanda del tribunale di Firenze, sentenza poi impugnata dall’Avvocatura di Stato. E quando ha saputo la notizia, mercoledì, Mirella Lotti, 90 anni, ha pianto. E poi ha abbracciato gli avvocati Iacopo Casetti e Vittoria Hayun. Ha pianto lacrime di gioia e commozione per il riconoscimento che va oltre il valore meramente economico e che arriva dopo una lunga battaglia, istituzionale, al fianco del Comune di Barberino Tavarnelle.

"Ricordo ancora quando me lo strapparono dalle braccia e io gli dissi, guardandolo negli occhi, ’babbino mio non mi lasciare’ - continua Lotti - Il dolore per la morte di mio padre e di mio nonno non me lo risarcirà mai nessuno, è un dolore che non si dimentica, incancellabile, che ti porti dietro per tutta la vita. Ho vissuto con mia madre negli stenti, ma ho capito quello che ha valore nella vita. Oggi sento di dover ringraziare l’amministrazione comunale e la mia comunità per tutto il sostegno che mi hanno dato".

Soddisfazione è stata espressa anche dai due avvocati che hanno curato tutto l’iter della pratica di risarcimento. "A causa dei ritardi nei pagamenti, quest’estate ci siamo trovati costretti a ricorre all’atto di precetto per tutelare i nostri assistiti e sperare di sbloccare il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Le domande le abbiamo presentate nella primavere del 2024 e dovevano provvedere al pagamento in sei mesi", sottolinea Iacopo Casetti. "Siamo molto soddisfatti del risultato che vede data un po’ di giustizia per alcune delle vittime della zona di Barberino Tavarnelle. Tuttavia la strada è ancora in salita, molti di coloro che nel periodo dell’armadio della vergogna hanno ottenuto una sentenza di condanna penale ancora non sono stati risarciti, speriamo che ciò avvenga a breve", commenta Vittoria Hayun.

Soddisfatto anche il sindaco David Baroncelli anche se nel suo territorio sono in attesa di risarcimento Sergio e Katia Poneti, nipoti di Egidio Gimignani, torturato e ucciso dai nazisti a San Donato in Poggio il 20 giugno 1944. Per loro la sentenza del tribunale di Firenze ha stabilito in 25mila euro la somma da ricevere rivalutata con gli interessi a partire dal 1945. Ma adesso la soddisfazione è per Mirella Lotti, per quel 23 luglio 1944 che da giorno vita, all’alba infatti le truppe del XXVIII battaglione Maori entravano a Tavarnelle per liberarla dall’oppressione nazifascista, si era trasformato in notte di morte per 12 persone innocenti.