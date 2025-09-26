Via alla messa in sicurezza dei torrenti Fulioni e Sieci

Un intervento per la messa in sicurezza dei torrenti Fulioni e Sieci, a cui seguirà la riqualificazione del campo sportivo di Molino del Piano. I lavori hanno preso il via dando risposta ad un intervento atteso da tempo, mirato a consolidare la sicurezza idraulica del territorio e a riqualificare un’area di fondamentale importanza per la comunità. L’operazione, condotta in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, si concentra sulla sistemazione idraulica del fosso Fulioni, volta a garantire una maggiore protezione del suolo e a prevenire rischi di allagamento. Quest’intervento del Consorzio segue a quelli che hanno interessato ed interesseranno il Borro di Monteloro, il Fosso di Rimaggio, il Fosso di Valle, il Fosso del Risaio, il Torrente Montetrini, il Torrente Sieci e il Fiume Arno. L’’intervento, specifico su torrenti Fulioni e Sieci poi fa parte di una serie di fasi coordinate.

Alla sistemazione dei corsi d’acqua seguirà, entro il 9 ottobre, l’abbattimento del ponticino di accesso al campo sportivo. Azione preliminare e necessaria all’avvio del progetto di recupero del campo stesso. Da ottobre via ai lavori. Questo progetto non si limiterà al ripristino del terreno di gioco, ma includerà anche la ricostruzione del muro di recinzione, parzialmente crollato in seguito agli eventi dello scorso marzo. Questo consentirà un allargamento dell’alveo del Fosso Fulioni.

Leonardo Bartoletti