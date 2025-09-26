Rovigo ferito dai rifiuti: "Abbiamo perso turisti"

La discarica che ha riempito di rifiuti il torrente Rovigo, nel comune di Palazzuolo, a causa della frana del marzo scorso, non ha soltanto ferito uno dei luoghi più belli e incontaminati dell’Appennino tosco-romagnolo, in Alto Mugello. Ma ha provocato anche danni economici, frenando l’afflusso turistico. Nella zona intorno al Rovigo e a quel tratto di Santerno dove il Rovigo sfocia, ci sono varie attività di ristorazione. Qualche bottega, qualche agriturismo e ristorante. Soprattutto nell’attività estiva, nel turismo ambientale trovano spesso la principale fonte di reddito. "Il Rovigo – dice la titolare di una delle botteghe del posto - portava sempre tante persone, che venivano sul fiume, e facevano escursioni nei boschi d’intorno. Sicuramente quest’anno sono diminuiti". Solo in parte questi vuoti sono stati compensati dal turismo "dei curiosi", di coloro che sono venuti a vedere con i loro occhi il corso del torrente deturpato da plastiche e altri rifiuti. "Da Sonia", l’apprezzato ristorante di Casetta di Tiara, in tanti si fermavano per un panino, una merenda, un pasto tutto a base di prodotti locali. Quest’anno il numero è calato.

"C’è stata molta meno gente – conferma la titolare, Sonia Livi – quelle persone che andavano al fiume e poi si fermavano a mangiare da noi. Peraltro ad aggravare la situazione c’è stato anche il cedimento della strada che costeggia il Rovigo. I lavori sono iniziati all’inizio di maggio, con chiusure allucinanti, dalle 7.30 alle 19. Abbiamo dovuto prendere l’avvocato, per far riaprire almeno dalle 12 alle 15. Sul piano economico non è stato però quel disastro che all’inizio temevo, ma il calo c’è stato". E Sonia Livi è preoccupata soprattutto per una cosa: "Ci vorrà del tempo per recuperare l’immagine che avevamo in passato. Quella dell’oasi incontaminata è andata persa, purtroppo". Eva Pasquarella di "Orto Torto" ha un agriturismo: "Noi siamo piccoli, non ne abbiamo risentito molto direttamente. Ma un calo evidente c’è stato". E Pasquarella evidenzia un altro aspetto di rilievo: "Sento dire che il lavoro di ripulitura del Rovigo è al termine. Non è così, non può essere così. Abbiamo foto e riscontri che di rifiuti nel fiume ce ne sono ancora un bel po’. Purtroppo i rifiuti non finiscono al finire dei fondi. Se i fondi mancano, occorre trovarne degli altri. Peraltro sul fronte della frana, è stato tolto ciò che era franato, ma sottoterra c’è ancora una gran quantità di nettezza. E se vi sono parti del fiume che sono state ben ripulite, altre sono ancora cariche di rifiuti. C’è ancora lavoro da fare, occorre continuare nella raccolta manuale: ci vorranno non settimane, ma mesi e anni".

Paolo Guidotti