Prato
21 set 2025
REDAZIONE PRATO
Grave 55enne dopo la caduta da cavallo, portata a Careggi con l’elisoccorso

Vaiano, l’incidente all’altezza della villa del Mulinaccio nella tarda mattinata di domenica

L'intervento per la 55enne caduta da cavallo all'altezza della villa del Mulinaccio

L'intervento per la 55enne caduta da cavallo all'altezza della villa del Mulinaccio

Vaiano (Prato), 21 settembre 2025 – Paura questa mattina nei boschi vicino alla villa del Mulinaccio, a Vaiano, dove una donna di 55 anni è caduta da cavallo mentre stava facendo un’escursione.

L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, il Soccorso Alpino e i sanitari della Misericordia di Vaiano inviati sul posto dalla centrale operativa del 118.

La donna è stata raggiunta all'interno dell'area boscosa, stabilizzata sul posto e poi trasportata fino all'ambulanza. Considerata la zona impervia e le dinamiche dell'incidente, il 118 ha richiesto in via precauzionale l'intervento dell'elisoccorso regionale Pegaso, che ha portato la donna in ospedale a Careggi per accertamenti.

