Incidente mortale a Firenze: addio a Damiano Vignoli, ex poligrafico

Firenze, 16 gennaio 2024 – «È successo tutto in pochi secondi: camminavamo sul marciapiede, mio padre voleva attraversare la strada... Un tragedia". Si tengono strette, madre e figlia, non riescono ancora a credere a quanto appena successo. Damiano Vignoli, rispettivamente marito e padre, ha perso la vita davanti ai loro occhi: è accaduto oggi pomeriggio intorno alle 18.30 in via del Mezzetta, quando una Audi, guidata da un 90enne, ha travolto l’uomo, 80 anni, che stava attraversando la strada.

I tre erano andati a fare delle commissioni alle Poste e stavano rincasando nell’abitazione dei due coniugi anziani, in via della Torricella, zona Coverciano.

Vignoli, secondo le testimonianze, aveva problemi a camminare e si aiutava con un bastone: una volta in strada, quindi, non è riuscito a schivare l’auto che arrivava dalla sua sinistra e procedeva a velocità sostenuta.

"Non ci posso ancora credere", sibila la moglie tra le lacrime. Damiano Vignoli era in pensione da tempo, prima aveva lavorato per tanti anni come poligrafico a La Nazione. La redazione e i colleghi erano impressi nei suoi pensieri, spiega la moglie, mentre chi lo conosceva, racconta di un uomo molto gentile e ilare, sempre pronto a scherzare e a socializzare.

L’incidente è avvenuto di fronte allo studentato di via Mezzetta, fuori dalle strisce pedonali, e il 90enne alla guida, ora indagato per omicidio stradale, secondo le prime ricostruzioni, non è riuscito a frenare in tempo alla vista del pedone. La strada è stata completamente chiusa, e il traffico deviato. Sul luogo è intervenuta la polizia municipale e il 118.