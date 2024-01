Firenze, incidente mortale: pedone ottantenne travolto dall’auto guidata da un novantenne

Firenze, 16 gennaio 2024 – Un incidente mortale si è verificato in via del Mezzetta a Firenze. Restano ancora da chiarire la dinamica e le cause. Secondo le prime informazioni la vittima è un pedone ottantenne travolto mentre attraversava la strada da un’auto guidata da un novantenne. Il pedone era con la moglie rimasta illesa. La dinamica è al vaglio della Polizja municipale. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Sul posto vigili urbani e ambulanze del 118.

Notizia in aggiornamento