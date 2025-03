Incidente di Campi Bisenzio: 5 feriti per la tremenda carambola fra 7 mezzi

Campi Bisenzio (Firenze), 31 marzo 2025 – Sette mezzi coinvolti, quattro auto e tre scooter, e una mattinata di ordinario caos per un incidente su una delle strade più transitate del Comune di Campi: il viale Paolieri, quella parte di circonvallazione che in tanti percorrono per andare e tornare da Firenze ma anche verso Prato.

Con il risultato che la carreggiata è rimasta chiusa al traffico, poi riaperta a senso unico alternato e infine a tutta la circolazione dalle 8 alle 10.40. Con disagi facilmente intuibili e che si sono riversati anche sulle altre strade del territorio.

Tutto è nato dallo scontro frontale fra un'auto, proveniente da Prato, alla cui guida c'era un uomo di 47 anni, residente a Campi, poi portato via in codice verde per trauma cranico, e uno scooter, guidato da un fiorentino di 21 anni, sbalzato per terra. Nell'impatto ha perso anche il casco ed è stato ricoverato in codice giallo per un trauma cranico.

Da lì ne è nata una carambola che ha interessato anche gli altri mezzi provocando cinque feriti mentre altre due persone non sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia municipale di Campi e ben cinque associazioni di volontariato: la Pubblica Assistenza di Signa, la Misericordia di Campi, la Croce d'Oro di Prato, la Misericordia di San Mauro e la Fratellanza Popolare di San Donnino.

A provocare l'incidente è stata l'auto (l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un colpo di sonno) che ha invaso la corsia opposta dove c'è stato il frontale con lo scooter a cui è seguita una serie di tamponamenti a catena.

Alla fine, soprattutto in considerazione della dinamica, il bilancio è stato meno grave: oltre ai feriti provocati dallo scontro frontale ci sono infatti un fiorentino di 27 anni che ha riportato più fratture (codice rosso), un fiorentino di 47 anni con trauma cranico (codice verde) e una donna, anche lei residente a Firenze, ricoverata per accertamenti.