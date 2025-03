Travolto da un’auto, morto sul colpo. Sbalzato via dal monopattino

Campi Bisenzio (Firenze), 13 marzo 2025 – Incidente mortale, poco prima della mezzanotte, in via delle Molina, a San Donnino. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il sinistro ha coinvolto il conducente di un’auto, una Fiat Punto, che procedeva verso San Mauro a Signa, e un uomo che stava viaggiando in direzione di Campi Bisenzio utilizzando un monopattino. In quel tratto la strada è particolarmente buia e piena di buche. E a rendere più accidentato il percorso, al momento dell’incidente, c’era anche la pioggia e la presenza di ampie pozze d’acqua sull’asfalto.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, ma l’uomo in monopattino, 39 anni, sarebbe stato violentemente travolto dalla vettura, finendo sul parabrezza e quindi a terra, dove è rimasto privo di vita. Il conducente della Fiat Punto, forse sotto choc, avrebbe proseguito il tragitto per alcune decine di metri, per poi fermarsi a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa e delle locali stazioni che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. In via delle Molina sono arrivate quindi le ambulanze della Pubblica Assistenza di Signa e della Misericordia di San Mauro, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico a lungo.

Nella zona non è purtroppo raro veder circolare, anche a notte fonda e in caso di maltempo, persone in bici e in monopattino: si tratta spesso di lavoratori, quasi sempre di origine straniera, che escono a fine turno nelle tante aziende della zona.