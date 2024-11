A1 Calenzano, dieci feriti nell’incidente camion-pullman. Ancora traffico caos

Calenzano (Firenze), 12 novembre 2024 – Un altro pomeriggio di caos per un incidente sull’autostrada A1 nel territorio comunale di Calenzano. Con dieci feriti complessivi e il traffico che è andato in tilt a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti.

L’incidente è stato fra un tir e un pullman da cinquanta posti pieno. I due mezzi, che procedevano entrambi verso Bologna, si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Dieci le persone che sono state assistite dal 118, chiamate prontamente dagli automobilisti di passaggio e dalle stesse persone sul pullman. Con le varie ambulanze sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, la polizia stradale per la verifica della dinamica dell’incidente e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata.

Erano le 16.30 circa quando c’è stato lo scontro, con grande paura da parte di chi era a bordo del pullman. Dei dieci feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Per consentire i soccorsi ai feriti e per effettuare i rilievi, la circolazione sulla carreggiata nord è rimasta ferma per diverso tempo. Questo ha comportato inevitabili ripercussioni per il traffico veicolare.

Con la coda che è arrivata fino a 8 km. Rallentamenti ci sono stati di conseguenza anche all’intersezione con la Firenze Mare e al casello di Scandicci. Solo intorno alle 18.30 il traffico è stato definitivamente sbloccato.

A quel punto la circolazione è ripresa ma con grande lentezza e le code sono andate avanti fino a sera. Tutti i passeggeri del pullman, i feriti e quelli incolumi, sono stati fatti scendere e quindi portati al sicuro con un altro mezzo.