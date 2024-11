Incidente in A1, tamponamento tra camion e pullman. Traffico nel caos, tutto bloccato

Firenze, 12 novembre 2024 – Un altro incidente in A1, con lunghissime code. È successo nel tardo pomeriggio di oggi al km 276 dell’autostrada verso Bologna in zona Calenzano – Sesto Fiorentino. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un pullman che lo precedeva. Come confermato dalla polizia stradale intervenuta sul posto fortunatamente non risultano esserci feriti nello scontro. Alle ore 18 si apprende che l’incidente è stato risolto e tutte le corsie sono tornate disponibili.

Traffico nel caos

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Le code sono arrivate fino a Firenze Impruneta, viabilità in tilt anche in A11, sulla FiPiLI e le strade ordinarie.

Le strade alternative

Autostrade per l’Italia consiglia ai veicoli leggeri di uscire a Calenzano, percorrere la strada provinciale 08 Militare Barberinese e rientrare a Barberino.

Sul luogo sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.