Incendio in A1, brucia un camion: maxi code sul nodo fiorentino

Firenze, 11 novembre 2024 – Paura sul nodo fiorentino dell’A1 intorno alle 19.30. Il rimorchio di un camion ha completamente preso fuoco, venendo divorato dalle fiamme. Il camionista ha solo avuto il tempo per staccare la motrice ed evitare che anche quella fosse coinvolta nel rogo.

Un'immagine dell'incendio del camion

Fiamme alte hanno illuminato la piazzola di sosta dove il mezzo pesante si sera fermato. Non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per lo spegnimento. Il traffico in direzione Bologna si è bloccato.

Si sono formate lunghe code. Almeno quattro i chilometri che si sono formati, con rallentamenti in direzione opposta per curiosi. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti la polizia stradale e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata. I bagliori delle fiamme si vedevano da lontano. Tanti utenti di Facebook hanno segnalato con foto quello che stava accadendo.