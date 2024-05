Incidente A1, ambulanza con bimbo a bordo resta bloccata nel caos. Aperto un varco

Firenze, 29 maggio 2024 – Un dramma del dramma: nell’inferno dell’incidente sull’Autostrada del Sole a Figline Valdarno, incidente nel quale hanno perso la vita due persone, anche un’altra emergenza da risolvere.

Infatti pochi metri prima del punto esatto dello scontro (che ha coinvolto quattro mezzi pesanti e quattro auto) c’era un’ambulanza in transito: un trasferimento urgente da Foligno verso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il peggior trasporto che potesse rimanere bloccato.

I vigili del fuoco sono riusciti a liberare con urgenza uno spazio per permettere all’ambulanza di proseguire la marcia verso il Meyer. Sul posto c’erano anche la polizia stradale e personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso.