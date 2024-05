Inferno in autostrada: scontro tra auto e camion in A1, 7 veicoli coinvolti. Due morti

Firenze, 29 maggio 2024 – Inferno in autostrada A1 Milano-Napoli dove poco dopo le 10 di oggi, 29 maggio, è avvenuto un drammatico incidente che è costato la vita a due persone. Le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 78 e 79 anni, che viaggiavano in un’auto. Nello schianto sono rimasti coinvolti sette veicoli: quattro camion e tre auto. Un impatto tremendo con diversi feriti. E’ successo al chilometro 328, in direzione Firenze: all’altezza di Figline Valdarno, dopo lo svincolo Valdarno.

Il tratto autostradale è chiuso con una coda di cinque chilometri. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, coadiuvati da una squadra del distaccamento di Montevarchi.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno liberato dall’abitacolo i feriti, affidandoli poi al personale sanitario del 118. Tra questi un uomo di 47 anni che è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, al pronto soccorso di Careggi.

I vigili del fuoco hanno inoltre aiutato un’ambulanza, che si trovava a pochi metri dall’incidente, a proseguire il viaggio verso Firenze. Sul mezzo di soccorso si trovava un bimbo che necessitava di un trasferimento urgente da Foligno al Meyer. La misericordia era rimasta bloccata a pochi metri dal groviglio di auto e camion coinvolti nello scontro.

Sul posto stanno lavorando anche la polizia Stradale e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. Inviata anche l'autogru dal distaccamnto di Fi-Ovest, fatta poi rientrare.

Per gli automobilisti dei veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire ad Incisa per rientrare in A1 a Firenze sud in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.