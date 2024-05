Diretta incidente A1, tratto dell’autostrada riaperto: Italia spaccata in due per ore

13:11

Tratto riaperto

Intorno alle ore 15 il tratto tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze è stato riaperto. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti in viaggio verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e poi rientrare in A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze.