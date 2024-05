Scontro tra auto e camion in autostrada: chiuso tratto dell’A1 in direzione Firenze

Firenze, 29 maggio 2024 – Spaventoso incidente in autostrada A1 Milano – Napoli, in direzione Firenze dove nello scontro sono rimasti coinvolti quattro camion e due auto. E’ successo poco dopo le 9 di questa mattina, nel tratto compreso tra Valdarno e Firenze sud. Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 328, all’altezza di Figline Valdarno.

I veicoli transitano su una sola corsia, pertanto la coda, nella mattinata, ha raggiunto i nove chilometri in direzione Firenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Per gli automobilisti dei veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire ad Incisa per rientrare in A1 a Firenze sud in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Notizia in aggiornamento