Investito e ucciso da guidatore ubriaco e positivo alla cocaina. La vittima era in scooter

Livorno, 2 luglio 2025 – Era positivo ad alcol e droga, in particolare cocaina, l’uomo che ha investito e ucciso un uomo alla periferia di Livorno nella sera di martedì 1 luglio. Un incidente tremendo, devastante, con un’auto che ha travolto lo scooter condotto da Fabio Peluso, 57 anni, che è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione in strada.

Sul mezzo a due ruote c’era anche la compagna dell’uomo, 54 anni, rimasta ferita ma cosciente. Ha visto con i suoi occhi la tragedia, in una serata di morte e dolore per Livorno. Accade in via Da Vinci, una strada dritta, lunga oltre un chilometro, che collega Livorno con la zona industriale, il Calambrone e la zona di Tirrenia.

La macchina che ha investito i due si è ribaltata. Il guidatore, rimasto ferito e in stato di choc, è stato condotto in ospedale a Livorno. E’ qui che, durante gli esami di rito che vengono svolti in questi casi, è emersa la posivitià ad alcol e droga. Alto il tasso alcolemico (1,7 g/l). Ed è poi emerso che l’uomo aveva assunto cocaina.

Nei momenti successivi all’incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio i primi a provare a rianimare la vittima, mentre veniva chiamato il 118. Il personale sanitario, accorso con diverse ambulanze, ha proseguito le manovre rianimatorie, senza però successo. La donna è intanto stata portata al pronto soccorso con diverse ferite. A indagare sulla dinamica è la polizia municipale di Livorno, mentre sul luogo dell’incidente, per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi, sono arrivati i vigili del fuoco di Livorno. Rabbia e dolore in città per questa tragedia.