Incendio tir in A1, autostrada chiusa in entrambe le direzioni. Italia divisa in due

Orvieto (Terni), 29 maggio 2024 – Una giornata d’inferno in A1. Dopo l’incidente mortale di stamani all’altezza di Figline Valdarno, nel pomeriggio è stato necessario chiudere l’autostrada in entrambe le direzioni nel tratto tra Fabro e Orvieto per l’incendio di un tir avvenuto al km 438 sulla carreggiata in direzione sud.

Si tratta di un incendio autonomo, non legato a incidenti, sulle cui cause verranno compiuti accertamenti. Le pattuglie della polizia stradale di Orvieto sono arrivate in pochi istanti sul posto constatando che l'autista non è rimasto ferito né ci sono altri mezzi coinvolti.

Anche le corsie verso nord sono state invase dal fumo. Il traffico è stato quindi bloccato dalla polizia stradale per consentire ai vigili del fuoco in arrivo in rinforzo a quelli già presenti di operare sull'intero tratto. Sul posto anche il personale di Autostrade. L'autotreno trasportava gomma industriale e per spegnere le fiamme sono impegnati i vigili del fuoco con 12 unità di personale e con quattro mezzi.

Traffico bloccato

Il traffico risulta bloccato con lunghe code sia verso sud che verso nord.

Le strade alternative

Per chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria di Fabro seguire le indicazioni per Fabro-Scalo, successivamente la strada Provinciale Umbro Casentinese con rientro in autostrada a Orvieto. In alternativa, uscire a Valdichiana e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Orte. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Seconda chiusura in un giorno

È la seconda volta che oggi viene chiuso un tratto autostradale dell’A1. Stamani all’altezza di Figline Valdarno si è verificato un incidente tra mezzi pesanti e auto, con due vittime. Il tratto in direzione Firenze è rimasto chiuso per diverse ore. E’ stato riaperto intorno alle ore 15.