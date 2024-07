Arezzo, 26 luglio 2024 – Riqualificazione energetica dell’illuminazione all’ospedale Santa Maria alla Gruccia

Si tratta di un intervento di efficientamento energetico per l’illuminazione esterna e interna del presidio ospedaliero del Valdarno

Un’importante opera di riqualificazione energetica sarà attuata all’ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno. L’intervento, che partirà ad ottobre, riguarda la riqualificazione energetica di 435 apparecchi illuminanti esterni e 1.162 corpi illuminanti interni. I lavori di efficientamento dell’illuminazione del presidio ospedaliero garantiranno un risparmio energetico di 340mila kWh, pari al consumo medio annuo di 118 famiglie.

L’intervento, seguito dalla Unità operativa complessa aziendale Energia e Tutela dell’Ambiente, ha un costo complessivo di 821.460,30 euro e si concluderà entro la fine del 2024.

L’Ospedale Santa Maria alla Gruccia non è nuovo ad investimenti in efficienza energetica; è già presente, infatti, un potente impianto di cogenerazione che autoproduce internamente più della metà dell’energia elettrica di cui il presidio ha bisogno, con ingenti risparmi economici e ambientali per l’Azienda Usl Toscana Sud Est.