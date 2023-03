Morti nell’incendio, il sacerdote: “Una famiglia attiva in parrocchia, siamo sconvolti”

Don Lazzaro, sacerdote nella parrocchia frequentata dalla famiglia Faggi

Sesto Fiorentino (Firenze), 6 marzo 2023 – Una famiglia distrutta e una città sotto choc. L’incendio di Sesto Fiorentino, dove due persone, una zia e suo nipote, Francesca Faggi e Luca Faggi hanno perso la vita, impressiona la comunità.

Un incidente domestico, un rogo causato forse da un corto circuito durante la notte ha sprigionato fumo densissimo che non ha lasciato scampo alle due persone. Una morte tremenda di cui i vicini di casa non si capacitano.

E c’è apprensione intanto per una terza persona, la madre della donna morta e nonna del ragazzo deceduto, adesso grave all’ospedale di Careggi. “La famiglia Faggi è molto religiosa – dice don Lazzero, il parroco da otto anni della chiesa di Santa Croce a Quinto, edificata 38 anni fa – Li vedevo spesso in chiesa, il sabato in particolare. Facevano molte opere di volontariato. Partecipavano alle raccolte della colletta alimentare e aiutavano in generale nelle attività. ‘Questo è per i poveri’, dicevano. Spesso ci trovavamo a casa loro il venerdì per una preghiera”.

g.sp.