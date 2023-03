Morti nell’incendio a Sesto Fiorentino, fumo killer. Si indaga sulle cause

Sesto Fiorentino (Firenze), 6 marzo 2023 – Nella tragedia avvenuta nel cuore della notte nella frazione di Quinto Basso nel comune di Sesto Fiorentino, hanno perso la vita due persone: zia e nipote. Si chiamavano Francesca e Luca Faggi. E quando l’incendio è divampato stavano dormendo al piano di sopra della casa di via della Sassaiola.

Una famiglia devastata dal dolore, alla ricerca di un perché. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda con gli elementi a disposizione. Di sicuro c’è che alle 4.30 di questa notte, 6 marzo, è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco. Ancora non è chiaro chi abbia dato l’allarme. E non è chiaro come sia divampato l’incendio. Pare, secondo le prime informazioni, che il rogo sia partito dal piano terra: dal divano precisamente. Forse per una sigaretta spenta male? Forse per un corto circuito? Potrebbe essere stata anche una coperta elettrica a generare il disastro.

Ancora non ci sono certezze, ma più che le fiamme, il fumo sarebbe stato letale per la zia e il nipote che hanno perso la vita rispettivamente a 51 e 25 anni.