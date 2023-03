Chi erano le vittime dell’incendio in casa di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 6 marzo 2023 – Una tragedia che segna profondamente Sesto Fiorentino. La città si risveglia il lunedì mattina dopo il weekend con una tragedia che lascia la comunità sotto choc.

Incendio a Sesto Fiorentino, due morti. Gli aggiornamenti

Per la morte che segna profondamente la famiglia Faggi, molto conosciuta. L’incendio avvenuto all’alba in un’abitazione, forse a causa di un corto circuito, uccide a causa dell’inalazione del fumo Luca Faggi, 25 anni e la zia Francesca Faggi, 50 anni.

Entrambi sarebbero morti nel sonno, a causa del fumo denso che si è formato al piano terra dell’abitazione in cui la famiglia viveva.

Luca Faggi era uno studente universitario di ingegneria. Abitava nell’appartamento da sei mesi, dopo la morte del nonno, per non lasciare sole la nonna, che ora è grave in ospedale a causa dell’incendio e la zia, appunto deceduta insieme a lui.

Un famiglia, i Faggi, molto conosciuta a Sesto Fiorentino. Il nonno di Luca, Franco, morto nel 2022, era stato il fondatore della Vetreria Faggi, che adesso era mandata avanti dai figli. L’azienda si trova a Quinto Basso, nella zona della grande azienda farmaceutica Eli Lilly e serve un po’ tutta la zona di Sesto Fiorentino, sia aziende che privati.

La vetreria produce non solo vetri per finestre ma vari tipi di oggetti per l’edilizia tutti in vetro, da parapetti a pareti, oltre a lucernari.