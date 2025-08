Greve in Chianti, fiamme nel bosco al confine con l’ex cementificio

Greve in Chianti (Firenze), 7 agosto 2025 – Solo la prontezza di una guardia giurata che ha dato l’allarme, vigili del fuoco e volontari de “La Racchetta”, a riuscire in poco tempo a domare le fiamme sviluppatesi nel bosco, al confine dell’ex Cementificio Testi (oggi in disuso) a Greve in Chianti. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 6 Agosto, ma questa è la seconda volta (l’altro incendio risale al 22 luglio) che si sviluppa nell’area del Cementificio recintato e vigilato. Ed è proprio la guardia giurata a essersi accorta del fumo. Sul posto sono stati inviati una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e in supporto anche le squadre dei volontari de “La Racchetta”del Ferrone, di San Casciano e Panzano.

Un'immagine dell'ex Cementificio Testi

Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Forestale di Figline e Incisa Valdarno che insieme ai vigili del fuoco hanno aperto un’indagine. Come abbiamo scritto l’area che circonda il Cementificio è racchiusa da una recinzione e divisa dal torrente Greve. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza che potrebbero dare una mano alle indagini.