Incendio alle Piagge, il Comune di Campi invita i cittadini a non aprire le finestre

Firenze, 5 gennaio 2024 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona ovest delle Piagge, non lontano dalla zona industriale di Osmannoro e, soprattutto, dalle officine dei treni di Rfi. Fiamme altissime si sono propagate intorno all’una di notte.

Tempestivo e decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che ha consentito di evitare danni. Le fiamme rischiavano infatti di propagarsi non soltanto alle officine, ma anche ad un deposito di auto che si trova lì a fianco.

L’incendio è divampato in un’area aperta di via Curzio Malaparte. Sono andati a fuoco rifiuti e masserizie. L’intervento dei pompieri è andato avanti per tutta la notte fino all’alba, quando sono iniziate le operazioni di smassamento.

Intanto però il Comune di Campi Bisenzio, a seguito del grave incendio, invita la cittadinanza, soprattutto gli abitanti di San Donnino, a non aprire le finestre, a non far uscire gli animali e a non usare i prodotti agricoli delle aree interessate.