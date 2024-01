Firenze, incendio vicino alle officine Rfi. Fiamme altissime, a fuoco rifiuti e masserizie

Firenze, 5 gennaio 2024 – Fiamme altissime e vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte in via Curzio Malaparte, nel comune di Firenze, tra la zona delle Piagge e l’Osmannoro. Un vasto incendio si è sviluppato intorno all’una in un’aera aperta ed ha coinvolto principalmente rifiuti e masserizie.

10 foto Incendio all'Osmannoro, l'intervento dei vigili del fuoco

Sono intervenuti i pompieri del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, Calenzano e dalla sede central. Il rapido intervento delle squadre ha permesso di contenere l’incendio, evitando la propagazione da un lato ad un piazzale sul quale sono parcheggiate diverse autovetture, dall’altro le officine di manutenzione di Rfi che non hanno subito danni.

Sul posto sono rimaste al lavoro 3 squadre più mezzi in supporto come autobotti tra cui una da 25.000 litri per un totale di 25 uomini e 10 automezzi. Terminata la prima fase di contenimento, è stato necessario l’intervento dei mezzi di movimento terra dei Vigili del fuoco per lo smassamento dei materiali coinvolti nell'incendio.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento.