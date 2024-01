Incendio a Firenze, l’Arpat: “Nessun allarmismo, ma non aprite le finestre”

Firenze, 5 gennaio 2024 – Dopo il vasto incendio divampato questa notte in via Curzio Malaparte a Firenze, tra il quartiere delle Piagge e l’Osmannoro, c’è timore per chi abita vicino circa i fumi e le esalazioni che si respirano.

Da Arpat, però, fanno sapere che non è il caso di fare allarmismo. La situazione, si spiega dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, viene definita “sotto controllo” e i tecnici stanno già effettuando i rilievi: per chi si trova nella zona “il consiglio è quello di aspettare un pò di tempo prima di aprire le finestre”.

L'incendio è ora in fase di bonifica, i fumi sono ancora piuttosto bassi ma col passare delle ore la situazione andrà a migliorare.