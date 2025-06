Firenze, incendio all’esterno della discoteca: fiamme e fumo nella notte

Firenze, 4 giugno 2025 – Un altro incendio a Firenze, fiamme e fumo nella notte all’esterno della discoteca.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 di mercoledì 4 giugno nella discoteca Ayana, ex Blanco, in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un incendio ha interessato l’area esterna del locale con il coinvolgimento del bancone, parte della copertura in cannicciato, le passerelle in legno e un container. Per fortuna quando è divampato l’incendio il locale era chiuso e non ci sono persone coinvolte.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre e un’autobotte dei vigili del fuoco del comando di Firenze. Al termine dell’intervento è intervenuta anche la squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).