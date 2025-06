In due giorni dibattiti, visite e degustazioni

Si avvicina l’appuntamento con AgroFutura Festival, il grande evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio. Il 10 e 11 giugno Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, in piazza Duomo, ospiterà due giorni di incontri, dibattiti, laboratori e degustazioni.

L’iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella; è patrocinato dal Comune di Firenze, e realizzato in collaborazione col Fai Toscana.

Ad aprire i lavori (ore 10, sala Pegaso) martedì saranno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la sua vice, Stefania Saccardi, che ha anche la delega all’agricoltura. Nell’ordine sono poi previsti gli interventi di Leonardo Marras, assessore toscano all’economia, e Sara Funaro, sindaca di Firenze. Seguirà un panel politico-istituzionale con Dario Nardella (Commissione agricoltura del Parlamento Ue); Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’agricoltura (Masaf); Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia. Si parlerà di filiere agroalimentari e tecnologie emergenti. Dopo il light lunch curato da ’Quore’ in collaborazione con Vetrina Toscana, nel pomeriggio focus sull’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.

Nella seconda giornata, l’11 giugno, ’AgroPop’, visite guidate a Palazzo Strozzi Sacrati col Fai, rassegna stampa in diretta con La Nazione, un incontro su clima e meteorologia e nel pomeriggio il confronto a più voci con gli chef prima della chiusura su paesaggio e vivaismo.