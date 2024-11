Auto a fuoco in autostrada, rallentamenti a Firenze

Firenze, 2 novembre 2024 – Un’alta colonna di fumo grigia visibile da buona parte della città e traffico rallentato tra il bivio A1/A11 e Firenze-Scandicci in direzione Roma per l’incendio di un’automobile sull’autostrada. Sul luogo stanno intervenendo i vigili del fuoco e il rogo è stato estinto. Anche la circolazione, che aveva visto verso le 17 una coda che superava il chilometro, sta man mano tornando fluida.

Ma l'incendio non è l'unico motivo di traffico sulle autostrade toscane in questo momento: in direzione opposta, verso Bologna tra Firenze Scandicci e il Bivio A1/Variante di Valico, invece code a tratti per traffico intenso. Sull'A11 Firenze-Pisa inoltre rallentamenti tra Lucca est e Pistoia in direzione Firenze.

C.C.