Incidente in A1, auto ribaltata e tre feriti. Uno di loro è in gravi condizioni

Arezzo, 2 novembre 2024 – Un’auto si è ribaltata lungo l’autostrada A1 tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino in direzione sud. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 368 ed ha causato il ferimento di tre persone. Lo schianto è avvenuto in maniera autonoma e l’auto è finita fuori dalla carreggiata, ma le cause sono ancora in corso di accertamento.

Il bilancio parla di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall'auto. Una delle persone ferite è stata trasferita con l'elisoccorso Pegaso in un centro specialistico a causa delle fratture e traumi riportati, mentre le altre due sono state prese in carico dai sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asl Toscana sud est e portate all'ospedale San Donato. Sul tratto si sono formate delle code a causa della presenza dei mezzi di soccorso.