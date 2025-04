In fuga senza patente, si schianta con l’auto e provoca fuga di gas. Evacuato un albergo

Signa (Firenze), 7 aprile 2025 – Un botto che ha fatto alzare dal letto e correre in strada decine di persone fra residenti e turisti. Intorno alle 1.30 della notte fra sabato e domenica una vettura si è schiantata a forte velocità contro un hotel bed & breakfast collocato lungo via dei Colli, la principale arteria di Signa. L’incidente è avvenuto al termine di un inseguimento fra una gazzella dei carabinieri e una vettura, il cui conducente non si era fermato a un posto di blocco, circa un chilometro prima.

Alla vista degli uomini dell’Arma, che stavano effettuando uno dei tanti controlli di rito, frequenti soprattutto nel fine settimana, il giovane al volante, un 22enne di origine marocchina, regolare in Italia, non avrebbe fatto di cenno di rallentare, ma avrebbe anzi accelerato. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che inseguirlo lungo via dei Colli finché, poco prima dell’incrocio dei Capitelloni, in direzione Lastra a Signa, il ragazzo non ha perso il controllo del mezzo, centrando la porta d’ingresso di un hotel bed & breakfast.

Lo schianto ha fatto tremare le case che si affacciano sulla strada e tanti sono scesi per capire cosa stesse accadendo. Ad aggravare la situazione, il fatto che, nell’urto, l’auto avesse tranciato una tubatura, provocandone la fuoriuscita di gas. Per questo, oltre ai carabinieri e ai soccorritori inviati dal 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici del gas. Nel corso delle riparazioni, per un paio d’ore, l’hotel è stato evacuato e alcuni residenti sono stati invitati ad allontanarsi, per poi rientrare una volta messa in sicurezza la zona.

In via dei Colli è intervenuto anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, insieme al responsabile della protezione civile comunale, Alessandro Minucci. Le operazioni si sono comunque svolte senza ulteriori problemi. È andata bene anche per il conducente dell’auto e il passeggero, un uomo di 33 anni, sempre di origine marocchina: i due hanno infatti riportato solo alcune contusioni. Entrambi sono stati fermati e, sul loro conto, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Signa. In base alle prime ricostruzioni, pare che il 22enne alla guida non avesse la patente e che, proprio per questo, sia fuggito all’alt.