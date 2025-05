Impianti sportivi, sprint cantieri. Stadio, tennis club e bocciodromo. Svelato il calendario dei lavori

Piano per l’adeguamento degli impianti sportivi. Dopo l’annuncio dello stanziamento da 1,4 milioni arrivato con la variazione di bilancio, l’assessore allo Sport, Salvatore Saltarello, ha dato dettagli e specifiche per il nuovo campo sportivo di San Giusto, il bocciodromo, il tennis club La Fiorita, il campo dello Sporting Arno. "Con l’approvazione della variazione di bilancio che assegna 1,4 milioni agli impianti sportivi – ha detto Saltarello – compiamo un passo importante verso il rilancio e la valorizzazione dell’intero sistema sportivo cittadino. Abbiamo voluto dare un segnale concreto di come questa giunta intenda mantenere gli impegni, andando fino in fondo nella riqualificazione degli spazi, e dell’attenzione che l’amministrazione riserva allo sport, come attività di coesione sociale, benessere e crescita per tutte le fasce della popolazione senza dimenticare le potenzialità e necessità agonistiche".

Per il campo sportivo di San Giusto la giunta ieri sera ha anche approvato il progetto di fattibilità che prevede tutte le innovazioni per l’omologa federale. Saranno spesi oltre 800mila euro, in parte finanziati partecipando a un progetto della Regione che destina fondi all’impiantistica sportiva toscana. Due tribune modulari, una da 228 per i padroni di casa, una da 116 per gli ospiti, saranno realizzate insieme a nuovi cancelli di sicurezza, recinzioni a norma, e bagni, un impianto di illuminazione a led, regolabile per intensità a seconda degli eventi che vi si terranno. In cantiere anche il rifacimento degli spogliatoi e dell’infermiera, e varchi di accesso separati. Tutti i lavori sono stati pensati in modo da non richiedere la rimozione di alberature e salvaguardare l’area verde circostante. Sarà un luogo anche dotato dei permessi di pubblico spettacolo per altri tipi di eventi come concerti. Per la ristrutturazione integrale del bocciodromo sono stati stanziati circa 350mila euro nel 2025 e 100mila euro nel 2026. Attualmente l’impianto è inagibile (salvo il ristorante) per una serie di crepe che ne hanno compromesso la stabilità. A Badia a Settimo invece ci saranno nuovi impianti termici per il tennis club La Fiorita e allo Sporting Arno. "La nostra attenzione va anche verso la diversificazione dell’offerta sportiva – ha concluso Saltarello – come si evince dall’ascolto delle persone che chiedono spazi adeguati e plurali".

Fabrizio Morviducci