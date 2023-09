Il personale delle Rsa il 27 settembre in piazza: “Bisogna dire basta al lavoro povero”

Firenze, 25 settembre 2023 – "Basta col dumping contrattuale, il lavoro povero: la pazienza è finita". Anche la Toscana partecipa allo sciopero nazionale del personale delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e della sanità privata (Aiop).

Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl Toscana saranno in piazza domani, 27 settembre, dalle 10 davanti a palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Durante il sit-in le segreterie regionali dei sindacati chiederanno di essere ricevute per illustrare e consegnare un documento unitario sulle ragioni che hanno condotto allo sciopero e per chiedere alla giunta di prendere "una posizione ferma sulla questione”. “Chiederemo alla Regione di assumere decisioni concrete per contrastare nella nostra regione il fenomeno del lavoro povero, che svilisce i professionisti cui viene affidata la cura dei più fragili – dicono i sindacati -. Occorre offrire ai lavoratori il giusto riconoscimento a legittime aspettative, contrastare il dumping contrattuale e promuovere il loro diritto a vedersi pienamente riconosciuta la propria professionalità attraverso un contratto che riconosca dignità, diritti e salario".