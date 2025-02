Il ministro. Lollobrigida oggi a Taste

Alla Fortezza da Basso, per il gran finale della 18esima edizione di Taste, il salone di Pitti Immagine dedicato alla scena food contemporanea, arriva il ministro ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Il ministro, accompagnato dal sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, visiterà la fiera a partire dalle 11,30 di questa mattina. Una breve ma intensa visita istituzionale per ’toccare con mano’ le eccellenze italiane: 750 aziende in rappresentanza del meglio della produzione e della cultura enogastronomica. Di queste, 150 circa sono le realtà che per la prima volta, dopo un accurato scouting, sono state selezionate per essere presentate alla community di Taste. Il weekend appena concluso ha visto una notevole affluenza di pubblico, addetti ai lavori interessati a conoscere meglio novità e trend del settore in continua evoluzione. "Siamo molto soddisfatti – commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – perché sono stati due giorni intensissimi. Possiamo dire che Taste ha raggiunto la piena maturità nel segno della qualità a tutto tondo: nelle proposte, nella partecipazione dei buyer italiani e anche internazionali, nell’essere un laboratorio di formazione, cultura e tendenze". E tra le nuove frontiere c’è il darsi appuntamento per la prima colazione. Non un semplice caffè al bar, semmai un vero e proprio pasto consumato all’americana o all’inglese, anche negli hotel di lusso, che si stanno attrezzando per aprirsi a questo rituale di socializzazione che passa da servizio necessario a leva di marketing, strumento di posizionamento e veicolo di promozione sui social.

B.B.