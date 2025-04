Il lato oscuro della fast fashion. Cosa si cela oltre lo specchio

Negli ultimi anni il mondo della moda ha vissuto una trasformazione profonda, che ha portato alla nascita di un modello di consumo chiamato fast fashion. Questo sistema permette di produrre capi alla moda accessibili a tutti, offrendo al consumatore la possibilità di acquistare vestiti nuovi spesso e senza spendere troppo. A prima vista sembra un’opportunità vantaggiosa, ma cosa si nasconde davvero dietro questa apparente convenienza? Le aziende, per cominciare, sfruttano la produzione in Paesi a basso costo, soprattutto in Asia. Molti dipendenti, nonostante i turni di lavoro massacranti, sono sottopagati e sfruttati, lavorano in condizioni di scarsa sicurezza o maneggiano tessuti spesso tossici e pericolosi. Inoltre, nelle sedi produttive, è molto diffuso lo sfruttamento minorile. Sono milioni i bambini obbligati a rinunciare alla loro infanzia per soddisfare la continua richiesta di prodotti che, spesso, non ci servono davvero.

In classe abbiamo visto un documentario sulla produzione di capi d’abbigliamento in Bangladesh. Ci ha colpito profondamente vedere ragazzi della nostra età costretti a lavorare in posti insalubri per molte ore al giorno, senza alcuna protezione e privati dei loro diritti. Tra tutte le storie, quella che ci ha emozionato di più è stata quella di Shanta, una ragazza di 14 anni che ha dovuto rinunciare alla scuola e ai suoi sogni per aiutare la sua famiglia e permettere almeno alla sua sorellina di poter studiare.

Il senso di tristezza è diventato più forte quando la professoressa ci ha chiesto di controllare le etichette dei nostri vestiti. Con stupore ci siamo resi conto che molti di essi erano stati prodotti proprio in Bangladesh! Ma le conseguenze non si fermano qui. L’impatto ambientale della fast fashion è altrettanto devastante. I tessuti utilizzati sono spesso di bassa qualità, non resistono nel tempo e finiscono per generare tonnellate di rifiuti difficili da smaltire. L’acqua e le risorse naturali sprecate sono tantissime. Inoltre, il trasporto delle merci sprigiona nell’aria una quantità enorme di CO2, che contribuisce al riscaldamento globale.

Ammettiamolo, tutti noi, almeno una volta, abbiamo ceduto alla tentazione di acquistare abbigliamento a basso costo, senza pensare alle conseguenze. Con questo articolo vogliamo sensibilizzare i consumatori e invitarli a fare acquisti etici e consapevoli, scegliendo marchi che rispettino sia i diritti dei lavoratori che le normative ambientali. Solo così potremo guardarci allo specchio senza il timore che dietro i nostri abiti si nasconda la sofferenza di qualche persona sfruttata o danni irreversibili al nostro Pianeta.