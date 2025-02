Il futuro di viale Europa. L’appello di Th Torrini: "No al parking dei bus dietro la Casa della salute"

"Perché non realizzare il parcheggio dei pullman extraurbani nella zona del cimitero del Pino anziché dietro la futura Casa della salute di viale Europa?". La proposta arriva direttamente dalla regista Cinzia Th Torrini, fiorentina doc, ed è rivolta alla prima cittadina Sara Funaro. "Faccio questo appello perché so quanto la sindaca si batta per il verde e per l’ambiente" dice la regista che è originaria proprio di Firenze Sud. "Sono cresciuta alla Nave a Rovezzano. Conosco ogni angolo di quella zona che negli anni è cambiata molto – continua –. Ho visto trasformare la campagna in un grande viale Europa, contornato di palazzi e negozi. E tra poco inizieranno i lavori della tramvia che avrà effetti positivi per i collegamenti e soprattutto per la riduzione del traffico".

Secondo la regista fiorentina l’area nei pressi del cimitero del Pino è più consona a ospitare la sosta dei bus anche perché lì è già previsto il parcheggio scambiatore relativo alla futura linea tramviaria 3.2.1 (Libertà-Bagno a Ripoli). E poi perché "così facendo si difendono gli abitanti del quartiere Badia a Ripoli e viale Europa da un’ulteriore spianata d’asfalto" dice ancora ricordando "quell’eden" dove ha trascorso gli anni felici dell’infanzia, ovvero "quel terreno pieno di alberi da frutto dove noi ragazzi trascorrevamo le giornate a giocare e divertirci".

Una parte del terreno in questione, che ancora oggi è uno spazio verde, a breve ospiterà la nuova Casa della salute dell’Asl Toscana Centro. "Ben venga una struttura del genere, un centro medico e ambulatoriale dove i cittadini potranno andare senza dover ingolfare il pronto soccorso dell’ospedale di Ponte a Niccheri" spiega Torrini. Nell’altra parte di quel terreno "vogliono realizzare questo parcheggio per i pullman extraurbani, quando per questa finalità ci sarebbe un ampio spazio nella zona dove andrebbe a girare la tramvia in fondo a viale Europa" prosegue la regista sottolineando che "dal momento che adesso vengon prese decisioni riguardo la tramvia, si dovrebbe prendere in considerazione questa possibilità che aiuterebbe anche chi arriva da fuori a salire subito sul tram per entrare in città".

Una stazione dei pullman a pochi metri da ambulatori e abitazioni, secondo Torrini, ha conseguenze negative. "Smog, rumore e surriscaldamento dell’aria a causa dei motori accesi, specialmente l’estate. Ma anche blocchi di traffico in viale Europa per far entrare e uscire i pullman, tra l’altro in prossimità del semaforo" elenca la regista ricordando poi che "altro cemento non fa per niente bene all’ambiente. E le conseguenze delle bombe d’acqua, effetto dei cambiamenti climatici, si sono vieste anche nei giorni scorsi" termina,fi chiedendo di preservare "questo spazio verde", spostando di pochi metri il parcheggio dei pullman. "Sono convinta che la sindaca saprà prendere la decisione più giusta" conclude Torrini.

