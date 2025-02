Il Cui cerca giovani volontari

Il Cui cerca volontari. L’associazione che si occupa di disabilità sta lavorando a diversi progetti di sostegno per adolescenti e punta ad avere nuove forze. I progetti sono tutti orientati alla socializzazione per giovani con vari livelli di disabilità. C’è “Ci si vede!“ rivolto a ragazzi tra 15 e 25 anni con disabilità medio lieve, che ha lo scopo di spingere il gruppo verso una maggiore indipendenza creando occasioni di incontro; altro corso importante è quello sull’educazione all’affettività e alla sessualità; e c’è “Io come te“, un laboratorio scolastico che affronta temi legati alla diversità e alla disabilità. Le attività proposte, gestite da psicologi-psicoterapeuti, sono volte a promuovere la partecipazione e la riflessione degli studenti in merito a queste tematiche, affrontando in particolare gli aspetti legati alla relazione con il compagno con disabilità.

"Abbiamo altri due progetti – ha detto la presidente del Cui, Patrizia Frilli – che sostengono e accompagnano la genitorialità, ma oltre a questi ci sono tante attività che un volontario può fare nella nostra associazione. Per questo invitiamo chi fosse interessato a contattarci direttamente per un incontro". Per info: 351 506 1397 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.